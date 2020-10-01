Bitez'de deniz dibi temizliği
Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla bu yıl 6.sı düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği Bitez’de devam etti.
Geçtiğimiz şubat ayında başlaya, pandemi dolayısıyla ara verilen deniz dibi temizliği çalışmaları tekrar başladı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen etkinliğe katılan dalış ekibi, Bitez sahil kesiminde deniz dibini tertemiz yaptı. Yaklaşık iki saat boyunca devam eden etkinlikte, çok sayıda atık malzeme toplandı.
Denizden çıkarılan atıklar arasında araç plakası, valiz, tencere kapağı, yağ tenekesi gibi malzemeler de vardı. Bodrum Belediyesi dalış ekibi; iki saat içinde 104 kg metal, 58 kg cam, 15 kg plastik ve 80 kg diğer atıklar olmak üzere toplam 257 kilogram atık topladı. Atıklar, ekipler tarafından yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.
“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliğinin, Bodrum’un farklı kıyılarında devam edeceği bildirildi.
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