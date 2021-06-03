Bitlis'te 1 korucu şehit oldu

03 Haziran 2021 Perşembe, 21:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada güvenlik korucusu Cahit Çelik'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-11 Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.