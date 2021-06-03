Bitlis'te 1 korucu şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Eren-11 Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında 1 korucunun şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada güvenlik korucusu Cahit Çelik'in şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eren-11 Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
June 3, 2021
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