Ergin Ataman: "Şehitlerimize armağan olsun"

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 00:05

Almanya'nın Köln kentinde oynanan Final-Four'da Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek Turkish Airlines şampiyonu olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

"EuroLeague kupası kazanan ilk Türk antrenör" olma başarısı gösteren ve Avrupa kıtasında alınabilecek tüm kupaları kaldıran Ataman, şunları kaydetti:

"Sözümüzde durduk. Bütün Türkiye, bizi seyrediyorsunuz biliyorum. Sözümüzde durdu. Tüm Türk halkına, tüm şehitlerimize armağan olsun. 'Kazanacağız' dedik, aldık bu kupayı. Hiç pes etmedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Maça iyi başlayamadık, hatalar yaptık. Çok stresliydi. Ama sonra ritmimizi bulduk. Basın toplantısında demiştim, Larkin en iyi oyunculardan biri. Bu onun anıydı. Herkesi tebrik ederim. Larkin bugün maçı kazandı. Micic de muhteşemdi. Herkes muhteşemdi. Bu üst üste ikinci şampiyonluğumuz bence. Jordi Bertomeu’ya söyleyeceğim. Bize iki kupa versin (gülüyor)."

İşte karşılaşmanın özeti: