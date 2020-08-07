Bitlis'te deprem!
AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hizan ilçesi ile çevresinde hissedildi.
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