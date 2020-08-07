Bitlis'te deprem!

07 Ağustos 2020 Cuma, 22:37

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hizan ilçesi ile çevresinde hissedildi.

