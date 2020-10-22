Bitmeyen proje para yutuyor
Yıllardır bitirilemeyen Eğribel Tüneli’nde yüklenicinin 2 TL’lik teklifi değil 60 TL’lik teklifi kabul edilmiş.
Sayıştay, yıllardır bitirilemeyen Giresun Eğribel Tüneli’ndeki proje değişikliklerinde yüklenicinin yüksek teklif verdiği iş kalemlerinin tercih edildiğine dikkat çekti.
Revize projelerde C2 kaya sınıfı için yüklenicinin 2 TL teklif verdiği PG bulon (tünel yapımında kullanılan sistem) yerine 60 TL teklif verdiği SN bulon tercih edildi. Oysa Tünel Kesin Proje Raporu’na göre PG bulon kullanılması gerekiyordu. Sayıştay, Karayolları’nın 2018 ve 2019 yıllarında yapımı devam eden ve geçici kabulü yapılan 99 tünelin kaya sınıflarına göre bulon tiplerinin incelendiğini, kaya sınıfı zayıfladıkça bulonun niteliğinin düşürüldüğü Eğribel Tüneli dışında başka hiçbir tünel bulunmadığını vurguladı.
TIĞLI: ZENGİN ETMEYE DEVAM
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Bitmeyen Eğribel Tünel inşatının yandaşları zengin etmeye devam ettiğini” söyledi. Tığlı, “Bakanlık ile yüklenici karşılıklı paslaşırken Giresunlu 50 yıldır hayalini kurduğu projeyi beklemeye devam edecek. 2018’de geçici kabulü yapılacak denilirken şimdi 2022 denilmesi boşa değil” dedi. Sayıştay’ın raporunun birilerinin nasıl zengin edildiğini, “milletin aşından, ekmeğinden, suyundan kısarak verdiği vergilerin nasıl yandaşlara dağıtıldığını” gösterdiğini belirten Tığlı, “Revize projelerde yüklenicinin 2 TL teklif verdiği PG bulon yerine, 60 TL teklif verdiği SN bulon tercih edilmiştir. Anlaşılacağı gibi Karayolları’nın, yapılan her proje değişikliğinde yüklenici firmanın yüksek teklif verdiği iş kalemlerini tercih etmesi ve yüklenicinin de buna göre iş kalemlerini tercih etmesi, işin ihaleden önce verildiğini, pazarlığın ihale dosyasında değil masa başında bittiğini gösteriyor” iddiasında bulundu.
Raporun bakanlık ile yüklenici firma arasındaki “danışıklı dövüşü gün yüzüne çıkarttığını” savunan Tığlı, “Eğribel Tüneli ihalesinde vatandaşın parası yandaş şirketlere altın tepside sunulmuştur” dedi.
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