Biyoloji ile robotik bir araya geliyor: Xenobots

15 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

“Xenobots” olarak adlandırdıkları bu robotlar hareket edebiliyor, nesneleri tutabiliyor ve hatta kesildikten sonra kendilerini iyileştirebiliyor. Afrika pençeli kurbağasının (Xenopus laevis) kök hücreleri kullanılarak “yetiştirilen” bu “xenobot”lar, biyolojik yaşamın ve her türlü geleneksel tanımlamaya meydan okuyan robotların yeni bir birleşimini temsil ediyor.

Sadece bir hafta kadar ömürleri var ve biyolojik olarak diğer organizmalardan çok daha basit bir prensiple yaşıyorlar. Ancak laboratuvarda yetiştirilerek önceden programlanmış olan bu yaşam formları, “canlı makine” arayışında ileriye doğru büyük bir adım olarak nitelendiriliyor.

BİYOLOJİK Mİ, ZOOLOJİK Mİ?

Bu “xenobot”lar üreyemiyor. Bunun yerine bilgisayar bilimciler, onları sanal bir ortamda programlıyor ve daha sonra embriyonik hücrelerden üç boyutlu olarak yazdırıyor. Xenobotlar son derece kısıtlı bir form; çünkü sinir sistemi veya karmaşık biyolojiye işaret eden başka bir özelliğe sahip değiller ve davranışları, fiziksel şekillerine göre belirleniyor. Basit form ve işleyişe sahip olsalar da yeni bir bilimsel alanı temsil ettikleri için bu robotların, olağanüstü bir başarı olduğu savunuluyor.

‘BUNLAR YENİ CANLI MAKİNELER’

Buraya kadar okuduklarınız hayli ürpertici değil mi? Ancak bu çalışma, bir yandan da gezegen için oldukça faydalı robotların doğuşuna işaret ediyor. Zira ekip, bu robotların bir gün okyanustaki mikroplastikleri temizlemek ve insan vücuduna ilaç vermek için kullanılabileceğini umuyor.

Araştırmanın beyin takımında olan Vermont Üniversitesi’nden robot uzmanı Joshua Bongard, “Bunlar yeni canlı makineler” diyor ve ekliyor: “Ne geleneksel bir robot ne de bilinen bir hayvan türü. Bu yeni bir tür: Yaşayan, programlanabilir bir organizma.” Sadece milimetre ölçeğindeki bu robotlar, “evrimsel algoritma” çalıştıran bir süper bilgisayar tarafından tasarlandı. Daha sonra bilim insanları, cımbızları ve koterizasyon araçlarını kullanarak kendilerini ileriye itebilecek veya simülasyon içinde temel bir görevi yerine getirebilecek bir avuç tasarım yaptı.

ÖLÜ DERİ HÜCRESİNE DÖNÜŞÜYOR

Biyolojik robotlar, daha büyük metal veya plastik robotlara göre büyük bir avantaja sahip; geride hiçbir iz bırakmıyorlar. Bongard, “Bu ‘xenobot’lar, biyolojik olarak tamamen parçalanabiliyor. İşleri sona erdikten yedi gün sonra sadece ölü deri hücreleri haline geliyorlar” diyor.

Tufts Üniversitesi’nden Michael Levin ise planlarının onları ölçeklendirmek üzerine kurulduğunu söylüyor. Bilişsel yetenekler kazanmak için sinir ve kan hücreleri de dahil olmak üzere birtakım özelliklerle üretilebilirler ancak bu yakında gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.