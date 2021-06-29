Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

29 Haziran 2021 Salı, 16:35

Türk televizyonuna damga vuran, 1989-2002 yıllarında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner (77), önceki gün, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karşıyaka'daki evinde yaşamını yitirdi. Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Osman Avcı ile ev arkadaşı olan Sayıner'in ölümüyle yakınları ve sevenleri, büyük üzüntü yaşadı. Sayıner, ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği nedeniyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilmişti. İktisat fakültesi mezunu olan ve 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başlayan Sayıner için bugün Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

'SON KEZ SAHNEYE ÇIKSIN, İSTEDİK'

İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen- Ar Tiyatrosu'nda çalışan Uğurtan Sayıner için düzenlenen anma törenine, yakınları ve meslektaşları katıldı. Sayıner'in sahnedeki karanfillerle süslenmiş tabutu ve yanındaki çerçevelenmiş iki portresi törene katılanları duygulandırdı. Uğurtan Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro sanatçısı Osman Avcı, acısının büyük olduğunu belirterek, "Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. 'Bizimkiler' dizisinin az sayıda kalan yaşayan oyuncularından birini kaybettik. Çok sık hastaneye yatıyordu. Biz onlardan biri sandık. Birkaç gün iyiydi sonra yemek yememeye başladı, su içmemeye başladı. Yemek yeme zorlukları vardı. Uyumaya başladı. Ona hep, 'Baba' diyorduk. Son kez sahneye çıksın, istedik. Oyuncunun en son olması gerektiği yer sahne. Çok üzgünüz" dedi.

"BUGÜN DE 'BURAYA KOŞ SEVİM' DEDİ"

'Bizimkiler' dizisinde 'Cemil'in eşi 'Sevim' karakterini canlandıran Sabriye Kara da "'Sanal kocam' derdim, o da bana 'En sevdiğim karım' derdi. Bir şey olduğunda 'Koş Sevim koş' derdi. Bugün de 'Buraya koş Sevim' dedi ama çok kötü oldu. Nurlarda yatsın" diye konuştu.

'YAZDIKLARI YARIM KALDI'

Uğurtan Sayıner'in kendi hayat hikayesini anlattığı kitap yazdığını dile getiren tiyatro sanatçısı Şehmuz Yığın da "'Benim hayatımı sen oynayacaksın' diyordu. Yazdıkları yarım kaldı ama biz devamını getireceğiz, hikayesini hayata geçireceğiz" dedi.

Sayıner'in meslektaşı Gülnihal Demir ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Kankamdı. Yaşça büyük olmasına rağmen bana 'Abla' derdi saygısından dolayı. Geç buldum, erken kaybettim. Yemek yemezdi, yemesi için emir verir, 'Yiyeceksin' derdim. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Uğurtan Sayıner Tiyatrosu'nun sahibi Hasan Kızılaslan da "Bize ona 'Baba' diyorduk, onunla sanat merkezimizde yüzlerce öğrenci yetiştirdik. Mezuniyetlerde tek tek öğrencilerin hepsine belge verirdi. Çok özlüyoruz onu, keşke bu virüs olmasaydı da son mezuniyetimizi onunla yapabilseydik" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Üç kelimeyle koca bir milletin hafızasında yer edindi. Her zaman minnet duyduğumuz bir sanatçıydı. Kuşkusuz unutmayacağız" diye konuştu.

Törenin ardından Uğurtan Sayıner'in cenazesi, Beşikçioğlu Camii'nde kılınan namaz sonrası Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.