Bizimkiler'in 'Cemil'i Uğurtan Sayıner'in adı, Çankaya'da bir parka verilecek

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:10

Çankaya Belediyesi, 1989 - 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren ve haziran ayında yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in adını, yeni yapılan parklardan birine verme kararı aldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halkın sevgisini kazanan sanatçıların gelecek nesiller tarafından da hatırlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Çankaya'nın yeşile ve doğaya büyük önem verdiğini söyleyen Taşdelen, "Her yıl ilçemizin yeşiline yeşil katıyor, onlarca yeni park açılışı yapıyoruz. Tüm gücümüzle çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz" dedi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler’in Cemil’i 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, İzmir Karşıyaka’da yaşadığı evde yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü yaşamını yitirmişti.



Uğurtan Sayıner, geçen yıllarda adının verildiği Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinde Şehmus Yığın, Osman Cavcı, Nermin Çiftçi, Sercan Sadi Ekinci, Turgay Çetinkaya ve Ayşe Yakşı ile "Koş Cemil Koş Kahkaha Başlıyor" isimli kabareyi oynuyordu. Aynı zamanda Anadolu’nun en ücra yerlerine giderek tiyatro yapan usta sanatçı, geçen yıl ağustos ayında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Eşrefpaşa Hastanesinde kaldırılmıştı.

Taburcu edildikten sonra da belli aralıklarla hastaneye giden Sayıner, pandemi nedeniyle oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmus Yığın ile birlikte YouTube üzerinden yayınlanan skeçlerde rol alıyordu.

