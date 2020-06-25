BKM, DasDas, ENKA Sanat, İKSV ve Zorlu PSM’DEN 'Ortak Yapım' projesi
Türkiye’nin kültür-sanat alanında önde gelen beş kurumu BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM’nin birlikte yürüteceği “Ortak Yapım” projesi, tiyatro alanında yeni oyun üretimine destek sağlamayı amaçlıyor.
BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM, başlattıkları “Ortak Yapım” projesiyle, 2020’de 10 yeni yapımın ülkemiz tiyatrosuna kazandırılmasını sağlayacak. Proje kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden beşi, seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına eser siparişi olarak verilirken, kalan beş metin için açık çağrı yapılacak. Proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7.500 TL tutarında destek verilecek.
Açık çağrıya başvurular 1 Temmuz 2020 saat 09.00’dan itibaren, 1 Ağustos 2020 saat 18.00’e kadar kabul edilecek. Başvuru formuna, 1 Temmuz 2020 saat 09.00’da ortakyapim.com adresinden ulaşılabilecek. Başvurular sonucunda destek almaya hak kazanan beş oyun metni, 15 Eylül 2020 tarihinde yine ortakyapim.com adresi üzerinden duyurulacak. Projenin seçici kurulunda Tiyatro Sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, Tiyatro Sanatçısı Mert Fırat, Dramaturg Beliz Güçbilmez, Tiyatro Eleştirmeni, Akademisyen, Yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Tiyatro Sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz yer alacak.
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