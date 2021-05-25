Blinken, Netanyahu ile görüştü: Desteğimiz tamdır
Ortadoğu turunun ilk durağında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İsrail'in Gazze'den atılan roketlere karşı kendini savunma hakkına ABD'nin desteği tamdır" dedi.
"Başkan Joe Biden, beni, İsrail'in güvenliğine ABD'nin bağlılığını göstermek, daha büyük çaplı güvenlik için çalışmaya başlamak ve Batı Şeria ile Kudüs'te gerilimi düşürmek ve yanı sıra Gazze'nin yeniden inşasını görüşmek için gönderdi" diyen Blinken şunları kaydetti:
Gazze'den atılan roketlere karşı İsrail'in kendini savunma hakkına ABD'nin tam desteğini Biden net biçimde ifade etti. Aynı zamanda Filistin halkı ve Filistin Yönetimi ile ilişkileri yeninden inşa etmek için de geldim."
Washington'un İran'la nükleer anlaşma konusunda İsrail'le görüş alışverişi içinde olduğunu da dikkat çeken Blinken, şu ifadeleri kullandı:
"ABD, Gazze'nin yeniden inşasına uluslararası katkı toplamak için çalışacak ve bizzat katkıda bulunacaktır."
Netanyahu ise, "Hamas ateşkesi ihlal ederse İsrail çok güçlü şekilde yanıt verecektir. Gazze'deki insani koşulların nasıl düzeltilebileceğini Blinken ile konuştuk" dedi.
Blinken'in ziyareti ile paralel olarak İsrailli yetkililer 10 Mayıs'ta başlayan ve 11 gün süren çatışmalardan bu yana ilk kez Gazze'nin özel sektörü için ayrılan yakıt, ilaç ve gıda ürünlerinin sevkiyatına izin verileceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ABD'nin ateşkesin süreceğine ilişkin "tüm umut ve beklentiler" için mücadele edeceğini söylerken Blinken'in Batı Şeria'da bulunan Ramallah, Kahire ve Amman'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkili "Birinci önceliğimiz ateşkesin sürdürülmesini sağlamak ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımları ulaştırmak" dedi. ABD ile birlikte Mısır da ateşkeste aracılık rolü üstlendi.
Perşembe gününe kadar bölgede kalması beklenen Blinken'in Ramallah'ta ise Filistinli lider Mahmoud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.
Gazze'de bulunan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 66'sı çocuk 248 Filistinlinin öldüğünü duyurmuştu. İsrailli yetkililer ise, ikisi çocuk 12 kişinin öldüğünü açıkladı.
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