Bloomberg, Kavcıoğlu’nun faiz kararını değerlendirdi: ‘Erdoğan beklemek zorunda’

16 Nisan 2021 Cuma, 12:44

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, faizleri 200 baz puan artırarak yüzde 19’a çıkarmasının ardından görevden alınmıştı ancak yerine getirilen Kavcıoğlu da faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Bloomberg tarafından Merkez Bankası’nın faiz kararı değerlendirildi. Haberde, “Erdoğan istediği faiz indirimini elde etmek için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Erdoğan’ın faiz indirimi beklentisine karşılık olarak karar alıcılar, para politikası sıkılaştırma beyanlarından vazgeçtiler” denildi.

‘İSTEDİĞİ YOLU BULAMIYOR’

Haberde, “Beklenen faiz oranı kararı ekonomistlerin tahminleriyle örtüşmüş olmasına rağmen Erdoğan, parasal yetki kurumlarında kendi istediği yolu bulamıyor” ifadesine yer verildi.

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden kaçmasında ise zorlayıcı nedenler olduğunu söyleyen Bloomberg bu durumu şu şekilde değerlendirdi:

'Enflasyon bir önceki yıla göre mart ayında yüzde 16’ya ulaştı ve Türk Lirası yüzde 7,5 değer kaybetti. Kavcıoğlu’nun görevden ayrılmasına piyasaların tepkisi hızlı oldu. Eğer yetkililer daha fazla satışın yapılmasını önlemek isterlerse hattı tutmak zorundalar.'

ERDOĞAN’IN TRAJEDİSİ

Dünya’dan da ülke örneklerine yer verilen haberde, “Çok az siyasal sistem yüksek faiz oranlarını zorlanmadan kaldırabilir. Türkiye faiz oranlarında hala yüksek seviyede yer alıyor. Erdoğan’ın merkez bankasındaki tasfiyesinin trajedisi bundan kaynaklanıyor” denildi.

Ağbal’ın görevden alınıp yerine Kavcıoğlu’nun getirilmesine ilişkin ise “Erdoğan'ın enflasyon savaşçısı kimliğine sahip birine ihtiyacı vardı ve Agbal birkaç aylığına bunu ona verdi. Başkan bundan fazlasını istemedi. Önceki selefine ne olduğunu gören Kavcıoğlu’nun ise karar verme şansı çok az” yorumunda bulunuldu.