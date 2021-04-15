Merkez Bankası rezervleri son 18 yılın en düşük seviyesine indi

15 Nisan 2021 Perşembe, 15:35

Muhalefet, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hangi yöntemlerle kime satıldığı, döviz rezervlerinin tüketilmesinin yol açtığı sorunlar ve sorumluların belirlenmesi için “128 milyar dolar nerede?” diye sormaya devam ediyor.

SON 18 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Kayıp olduğu iddia edilen "128 milyar doların'' ardından TCMB'nin net uluslararası rezervleri 9 Nisan'da bir önceki haftaya göre 750 milyon dolar düşüşle Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviye olan 9.93 milyar dolara indi. TCMB'nin net uluslararası rezervleri bir önceki hafta 10.68 milyar dolar seviyesindeydi.

Böylelikle net rezervlerde 2003 Nisan ayından bu yana ilk kez 10 milyar doların altı görülmüş oldu.







