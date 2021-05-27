Bloomberg suç örgütü lideri Peker’in iddialarını analiz etti: AKP-MHP ittifakına nasıl yansıyacak?

27 Mayıs 2021 Perşembe, 11:50

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ve itiraflarını içeren videolar Türkiye gündemine oturduğu kadar dış basında da yankı uyandırmayı sürdürüyor. ABD merkezli Bloomberg tarafından, ‘Mafyanın iddiaları Erdoğan’ın politik hassasiyetini ortaya çıkarıyor’ başlığıyla hazırlanan haberde, Peker’in iddialarının MHP-AKP ittifakına nasıl etki edeceği analiz edildi.

İktidar partisinin siyaseti hakkında doğrudan bilgisi olan hükümete yakın üst düzey bir yetkili Bloomberg'e demecinde, “AKP'nin yönetimindeki seçkinlerin çoğunun mevcut koalisyondan rahatsız olduğunu” öne sürdü. İsmi açıklanmayan yetkili ayrıca, “Soylu’nun avukatlığını yapan (ana destekçisi) MHP ile bağları zedeleyecek olsa bile, çoğunluğun kapsamlı bir soruşturma yapılmasını istediğini” iddia etti.

ERDOĞAN'IN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI GERÇEK...

Analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız edici bir gerçekle karşı karşıya; artık iktidar partisi hakimiyetini sürdürmek için marjinal bir koalisyon hükümetine bağımlı... Ve sürgünde olan bir mafya liderinin yolsuzluk iddiaları, onun [Erdoğan’ın] popülerliğini daha da azaltabilir” ifadesine yer verildi.

Haberde, “AKP içinden insanlar muhalefetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Erdoğan’ın yakın çevresinin diğer üyeleri aleyhine yapılan suçlamalara ilişkin kapsamlı bir soruşturma talebine sessizce katıldı” yorumunda bulunuldu.

“Peker ile ilgili yorumlardan kaçınması tavsiye edilen Erdoğan” için “Soylu'ya kayıtsız şartsız desteğini dile getirmek için küçük ortağı MHP'ye katılmayı seçti” ifadelerine yer verildi.

NEYE HİZMET ETTİ?

Bloomberg, “Bu videolar, Erdoğan'a yönelik kamuoyu desteğinin azalmasıyla birlikte AKP'li seçkinler arasında giderek daha az sevilen bir ortağa (MHP) olan güvenin pekiştirilmesine hizmet etti. Oynanan bu kumar eğer başarılı olursa 2023'te yapılması planlanan milletvekili seçimlerinde AKP’nin tutunmasına yardımcı olabilir. Başarısız olursa şimdiden zayıflamış olan desteği 20 yıl iktidarda kaldıktan sonra çalınmış olacak” değerlendirmesine yer verdi.

Haberde, “Erdoğan'ın ortaklarına yöneltilen önceki iddiaların aksine, son suçlamalar sıkı bir destekçiden geliyor. AKP üyeleri de dahil olmak üzere pek çok muhafazakâr ve dindar arasında güçlü bir yankı uyandırdı” sözlerine yer verildi.

Yayınlanan itiraf ve iddiaların yaratacağı siyasi sonuçların çok daha geniş bir kapsama ulaştığına işaret edilen haberde, “Renkli ve esrarengiz bir suç çetesi lideri olan Sedat Peker, milliyetçiler arasındaki muazzam popülaritesini, Erdoğan'ın 2018'de cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesine destek sağlamak için kullandı” denildi.

ERDOĞAN İÇİN HALA ÖNEMLİ

Haberde, anketlerdeki son duruma ilişkin değerlendirme şu şekilde verildi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anketlerde verilen destek şimdiden rekor düzeyde düşük. Partisine verilen destek ise seçimleri kazanmak için gereken yüzde 50'nin çok altında.

Aşırı milliyetçi grubun 600 sandalyeli parlamentoda 48 milletvekili var. Son anketlere göre önümüzdeki pazar günü bir seçim olması halinde oyların yüzde 6’sı ila yüzde 9'unu alacağı tahmin ediliyor. Ankete göre, AKP'nin oylarının yüzde 26 ila yüzde 34'üne sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu destek, Erdoğan için hala çok önemli...”