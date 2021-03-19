Bloomberg: Türkiye 115 bin ton mısır ithal etti

19 Mart 2021 Cuma, 15:50

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, tamamlanan bir ihale sonucunda 115 bin tonluk mısır alımına onay verdiği öne sürüldü. Bloomberg’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ‘söz konusu ihalede fiyatların ton başına 278.10 ila 280.70 dolar arasında oluştuğu’ ifade edildi.

İthalatın 25 Mart-20 Nisan arasında tamamlanması öngörülüyordu.

Bloomberg'in haberine göre, "Kocaeli Derince limanından alınmak üzere Erser ve GTSC firmalarından ton başına 278.10 dolarla 30'ar bin ton, İzmir limanından alınmak üzere Rolweg firmasından ton başına 278.10 dolarla 30 bin ton, Balıkesir Bandırma limanından alınmak üzere ton başına 280.70 dolarla 25 bin ton mısır ithal ediliyor."

Kaynak: Bloomberg HT