Bloomberg’den Ayasofya yorumu: Erdoğan İslamcı Türkiye’nin doğuşunu teyit etti
ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili kapsamlı bir makale yayınladı. Bloomberg, "Erdoğan, Ayasofya ile İslamcı Türkiye'nin doğuşunu teyit etti" başlığını kullandığı yazıda, hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki muhaliflerin endişeli olduğu belirtildi.
Bloomberg’ten Marc Champion ve Constatine Courcoulas imzalı haberde, Ayasofya’nın ibadete açılmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhafazakar kesim için, “Hıristiyan Batı’yı taklit etme çabasındaki Türkiye’nin güçlü, Müslüman bir ülkeye dönüşmesi adına bir mihenktaşı olduğunu” yazdı.
Bu karara hem Türkiye içerisinde hem de başka ülkelerden karşı olanların olduğu belirtilirken gazete, “Muhalifler, yaşananların Türkiye’nin daha az laik ve daha az toleransın olduğu bir ülke haline geldiğinin kanıtı olduğunu söylüyor” yorumunu yaptı.
Gazete, yazar Orhan Pamuk’un dün BBC News’e yaptığı açıklamaları da hatırlattı. Nobel ödüllü yazar, “Ayasofya’yı camiye çevirmek dünyanın geri kalanına, ‘Maalesef biz artık biz değiliz’ demektir” ifadesini kullanmıştı.
“ERDOĞAN’IN KARARI SİYASİ”
Sözcü'nün Bloomberg'ten aktardığı haberde muhabirler, “Bu kararın geleceği uzun zamandır gündemdeydi. Avrupa’dan askeri tehdidin arttığı bir dönemde Yunanistan ile sorunları gidermek için Atatürk’ün müzeye çevirdiği gibi camiye dönüştürülmesi kararı da siyasi. Erdoğan’ın popülaritesi hasar görmüş ekonomi ve muhafazakar rakiplerinin oylarını yemesiyle birlikte düşüşteydi. Fakat bugün Erdoğan’ın bu hamlesi zaten sıkıntılı olan Yunanistan ile olan ilişkilere zarar verecek çünkü Ayasofya Ortodoks Hıristiyanlar için büyük bir öneme sahip” yorumunu yaptı.
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