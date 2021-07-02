Bloomberg’ten çarpıcı Erdoğan analizi: 'Beyaz Saray'a eskisi gibi erişimi yok'

02 Temmuz 2021 Cuma, 16:28

Amerikan medya kuruluşu Bloomberg, geçen ay Brüksel’de gerçekleşen NATO Zirvesi’yle ilgili bir analiz yayınladı. “Macron ve Erdoğan neden bir anda iyiyi oynadı” başlığı taşıyan makalede, “Yine de ateşkes sürmeyecek. İki liderin karşılıklı düşmanlıklarından kazanacakları çok şey var” denildi.

Makalede, “Erdoğan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ilişkilerinde "iyileşme dönemi" olarak nitelendirdiği görüşmede "sözlü ateşkesi" kabul etti. Macron-Erdoğan ilişkisini karakterize eden kin ve yakınma, jeopolitik hesaplar kadar kişisel düşmanlıktan da kaynaklanıyor” ifadesine yer verildi.

NE DEĞİŞTİ?

“Erdoğan açıkça Macron’un akıl sağlığını sorgularken, Fransa Cumhurbaşkanı da Erdoğan’ı yalan söylemekle ve Fransa’ya saygı duymamakla suçladı. Öyleyse, düşmanlıkların aniden askıya alınmasının nedeni neydi? Brüksel'deki toplantıya yol açan belirgin ölçüde hızlandırıcı bir olay, onları bir araya getirebilecek ortak bir plan ya da amaç bulunmuyor. Üstelik ortak arkadaşların arabuluculuğu da yoktu” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bloomberg bu durumu şu şekilde yorumladı:

“En olası açıklama, Brüksel'in üst kademelerindeki karakter değişikliğidir. Biden'ın gelişi ve Merkel'in yakında oradan ayrılacak olması; Macron ve Erdoğan'ın karşılıklı düşmanlıklarını askıya alması gerektiği anlamına geliyor.”

'TRUMP KADAR MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEK'

“Erdoğan'ın rolü zaten azaldı” ifadelerine yer verilen analizde, “Türk liderin, Trump yıllarında olduğu ölçüde Beyaz Saray'a doğrudan erişimi bulunmuyor. Geçmişte Erdoğan'ı bir "otokrat" olarak nitelendiren Biden, ABD ve Batı'ya yönelik kavgacı tavrına Trump kadar müsamaha göstermeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

“Erdoğan'ın son aylarda tonunu yumuşatmasının nedeni bu olabilir” ifadelerine yer verilen makalede, “Erdoğan, Brüksel'de [Biden ile] bir araya geldiklerinde, Trump ile karşılaşmalarda sergilediği tavırların hiçbirini göstermedi. Ancak Erdoğan, Merkel'i Trump'tan daha çok özleyecek. Görünen o ki Şansölye, Erdoğan’ın gerçekten saygı duyduğu tek Batılı lider olabilir” denildi.