Bloomberg’ten hapis cezası istenen İmamoğlu analizi: ‘Erdoğan’ı geride bıraktığı bir dönemde geldi’

30 Mayıs 2021 Pazar, 10:13

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

ABD basınından Bloomberg ise söz konusu gelişmeyi gündemine taşıdı. Bloomberg, “İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan’ın potansiyel rakibi hapis cezasıyla karşı karşıya” başlığıyla bir haber hazırladı.

Haberde, ‘İmamoğlu’nun YSK’ya hakaret ettiği iddiasıyla suçlandığı’ belirtilirken, “Gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a potansiyel bir rakip olan İstanbul'un popüler muhalefet belediye başkanı için hapis cezası isteniyor” ifadesi yer aldı.

Bloomberg davanın zamanlamasıyla ilgili, “Anketlere göre, 2023’te yapılması planlanan seçimlerde kendisi de eskiden İstanbul Belediye Başkanı olan Erdoğan’ın karşısına çıkması konuşulan İmamoğlu’nun popülaritesinin Erdoğan’ı geride bıraktığı bir dönemde geldi” yorumunu yaptı.

İmamoğlu’nun kazandığı yenilenen seçimle ilgili, ‘İmamoğlu, Erdoğan'ın partisi ve seleflerinin 16 milyonluk şehir üzerindeki kontrolüne son verdi’ denildi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Strasbourg'da yaptığı konuşmayı eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa sesleniyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu’nun, kendisine isim vermeden “ahmak” demesine çok sert tepki gösteren İmamoğlu da, “Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adama bakarım adam mı diye derim” cevabını verdi.

Bu sözleri üzücü olarak nitelendiren İmamoğlu isim vermeden Bakan Soylu'nun seviyesine inmediğini ve inmeyeceğini kaydetti. Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu seviye noktasında da söyledikleri yaptıkları da zaten belli, o tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın.”