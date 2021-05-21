İmamoğlu, olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a fark atıyor

21 Mayıs 2021 Cuma, 12:10

MetroPOLL Araştırma, 'olası cumhurbaşkanlığı seçimi muhtemel senaryoları' başlığıyla yayımlanan anketinde, katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN'A FARK ATIYOR

Anket sonucu açıklayan MetroPOLL, "Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylar R.T Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu olursa halkın yüzde 39'u Erdoğan'a ve yüzde 50'si Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtmektedir. Seçmenin yüzde 49'u Erdoğan'ın karşısında Mansur Yavaş'a, yüzde 43'ü Meral Akşener'e ve yüzde 40'ı ise Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini belirtmektedir" tespitine yer verdi.

MetroPOLL'ün 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında dikkat çeken sonuçlar şöyle: