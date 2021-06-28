BluTV, Tokyo Olimpiyatları'nı canlı yayımlayacağını açıkladı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 10:03

23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı BluTV canlı olarak yayımlayacağını açıkladı.

BluTV, "Ülkemizden katılım sağlayacak sporcularımızı gururla takip edeceğimiz Tokyo Olimpiyatları, çok yakında BluTV'de! Heyecan dolu bu macerada tüm sporcularımızın yanındayız." açıklamalarıyla sosyal medyadan duyurdu.