BluTV, Tokyo Olimpiyatları'nı canlı yayımlayacağını açıkladı

BluTV, canlı yayınlarla Tokyo Olimpiyatları'nı yayımlayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 10:03
BluTV, Tokyo Olimpiyatları'nı canlı yayımlayacağını açıkladı
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23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı BluTV canlı olarak yayımlayacağını açıkladı.

BluTV, "Ülkemizden katılım sağlayacak sporcularımızı gururla takip edeceğimiz Tokyo Olimpiyatları, çok yakında BluTV'de! Heyecan dolu bu macerada tüm sporcularımızın yanındayız." açıklamalarıyla sosyal medyadan duyurdu. 


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