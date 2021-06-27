Denizlispor'da kayyıma son 3 gün

27 Haziran 2021 Pazar, 11:53

Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşüp olağan genel kurulda başkan adayı çıkmayan Denizlispor’da, 1 Temmuz’a kadar yönetime talip olan olmazsa kulüp kayyıma devredilecek.

Geçen 16 Haziran’da yapılan seçimde transfer yasağı ve borç yükünün fazla olması nedeniyle başkanlık için aday çıkmayan Denizlispor’da mevcut yönetime verilen 2 haftalık süre bu hafta içi sona erecek.

Yönetim belirsizliğine sürüklenen Ege ekibinde görevi bıraktıklarını açıklayan mevcut yönetim geçen süre zarfında yeni bir kongre kararı da almadı. Kalan 3 günlük süre içerisinde yönetime aday çıkmadığı takdirde Denizlispor kayyıma devredilecek.

LİGİ SONUNCU SIRADA BİTİRDİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen dört takımdan birisi olan Denizlispor, ligi son sırada tamamlamıştı. 40 maçta 28 puan toplayabilen Ege temsilcisi, 6 maç kazanırken 24 maçta sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.



