BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Kıbrıs' açıklaması: Çözüm için ortak zemin bulamadık
Son dakika... Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi sonrası konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kıbrıs sorununun çözümü için ortak zemin bulamadık" açıklaması yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dikkat çeken açıkalamar yaptı.
"YETERLİ ORTAK ZEMİN BULAMADIK"
"Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" diyen BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs meselesinde "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.
"YİNE DE VAZGEÇMEYECEĞİM"
Görüşmelerin oldukça zorlu geçtiğini itiraf eden Guterres, "Yine de vazgeçmeyeceğim. Önümüzdeki dönemde yine BM’nin öncülüğünde 5+1 formatında bir görüşme yapılmasını planlıyoruz. Bir sonraki toplantı için muhtemelen 2-3 aylık bir zaman periyodu gerekiyor” düşüncesini dile getirdi.
Cenevre'deki Kıbrıs konulu konferans 27 Nisan'da başlamıştı.
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