BM Genel Sekreteri Guterres'ten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Cenevre daveti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin daveti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eline ulaştığını açıkladı.
Doğruyol, mektupta toplantının amacının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunun altı çizildiğini söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu davete olumlu yanıtını KKTC New York Temsilciliği aracılığıyla 1 Mart 2021 Pazartesi günü Genel Sekreter Guterres’e ulaştıracağını da ifade etti.
En son dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis arasındaki üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Berlin'de yapılmıştı.
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