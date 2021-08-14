BM Genel Sekreteri Guterres'ten Taliban’a “saldırıları durdurun” çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban’a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere dönmesi için çağrıda bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün New York'taki BM Genel Merkezi'nde Afganistan'ın büyük ölçüde kontrolden çıktığını söyleyerek, Taliban'ı saldırıları derhal durdurmaya ve "iyi niyetle" müzakere etmeye çağırdı.
Guterres yaptığı açıklamada, Taliban'ın kontrolleri altındaki alanlarda, özellikle kadınları ve gazetecileri hedef alan ciddi kısıtlamaların belirtilerinden oldukça rahatsız olduğunu belirterek, "Afganistan'daki kadınların zor kazanılmış haklarının ellerinden alındığını görmek özellikle dehşet verici ve yürek parçalayıcı” dedi.
Guterres, Taliban ve Afgan güvenlik güçleri arasındaki mücadelenin şehirlerde “büyük zarara yol açtığını” belirterek, en az 241 bin kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığını, hastanelerin dolup taştığını, gıda ve tıbbi malzemelerin azaldığını söyledi.
Guterres yaptığı açıklamada, "tüm tarafları, çatışmanın ağır bedeline ve siviller üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat etmeye çağırıyorum" diyerek, artık saldırıyı durdurmanın zamanı geldiğini ve müzakerelere başlamanın gerektiğini söyledi.
Guterres, BM'nin bir barış anlaşmasına katkıda bulunmaya ve tüm Afganların haklarını kazanmaya kararlı olduğunu belirterek, "Yardımın son derece önemli olduğu bir anda ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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