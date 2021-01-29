BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs açıklaması
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs gündemiyle ilgili yaptığı açıklamasında, “Ön koşulsuz gayri resmi bir toplantı olmasına karar verdik. Tarafların, geleceği nasıl gördüklerini dürüstçe tartışma şansı var.”
BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 2021'in ilk basın toplantısında Guterres, gündemi değerlendirdi. Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi mart başında bir araya getirmek istediğini ve taraflar anlaşırsa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi.
“ALDIĞIM YETKİYE BAĞLI KALMAM GEREK”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Kendi devletimizin tanınmasını hak ediyoruz" şeklindeki açıklamasına ilişkin soruya Guterres, şöyle yanıt verdi:
"Niyetim, mart başında Kıbrıs'taki iki toplum ve garantör ülkeler Tükiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ı bir araya getirmek. Ön koşulsuz gayri resmi bir toplantı olmasına karar verdik. Tarafların, geleceği nasıl gördüklerini dürüstçe tartışma şansı var. BM Güvenlik Konseyi'nden müzakereler konusunda aldığım bir yetki var ve bu metot iki toplumlu, iki kesimli bir çözüm sunuyor ama bu durum tarafların pozisyonlarını sunmasına engel değil. Taraflar müzakerelerin kapsamını genişletme konusunda anlaşırsa, ben her zaman Güvenlik Konseyi'ne gitmeye hazırım. İlk aşama tarafları bir araya getirmek, onları dinlemek ve görüşmelerin sonucuna bakmak. Aldığım yetkiye bağlı kalmam demek; herkesi dinlemeye, tarafların gelecekleri konusunda varacakları ortak noktaya açık olmadığım anlamına gelmiyor."
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