BM Güvenlik Konseyi Libya'ya yönelik silah ambargosunu 1 yıl uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya’ya uygulanan silah ambargosu kararını bir yıl daha uzattı.
Birleşmiş Milletlerin internet sitesinden yapılan açıklamada, BMGK'nin video konferans üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda, Libya’ya yönelik silah ambargosunun 12 ay daha uzatılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada, 2526 sayılı kararın, BM’ye üye devletlere Libya açıklarında şüpheli görülen deniz taşıma araçlarını arama yetkisi verdiği vurgulandı.
BMGK, Mart 2011'de 1970 sayılı kararla, BM üyesi ülkelerden Libya'ya her türlü silah ve ilgili teçhizat satışını engellenmesini istemişti. Söz konusu ambargo kararı, o tarihten itibaren her yıl uzatılıyordu.
Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar devam ediyor.
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