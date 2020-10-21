BM Libya’da tam ateşkes istiyor

21 Ekim 2020 Çarşamba, 14:05

Libya Ortak Askeri Komitesi’nin toplantısının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Libya’daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (Manul) Başkanı Stephanie Williams’ın koordinasyonunda başladığı ve onun başkanlığında yürütüleceği bildirildi.

Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Libya’daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (Manul) Başkanı Stephanie Williams ; "Muammer Kaddafi rejiminin 2011’de düşmesinden bu yana Libya’da şiddet ve güç mücadeleleri yaşanıyor. 19 Ocak 2020’de Berlin’de düzenlenen uluslararası zirvede onaylanan ortak askeri komisyon, ateşkes koşullarını tanımlamalıdır. Sürekli ateşkes, askeri mevki’ilerden çekilme gibi konular başta olmak üzere kalıcı barış sağlanmalıdır. Manul, iki heyetin "eksiksiz ve kalıcı bir ateşkes" tesis edebilmesini umuyor’’ ifadelerini kullandı.

İlk etapta tarafların birbirlerine karşı nefret dili kullanmaması ve ulaşım kanallarının açık tutulması konularında anlaşıldığı bildirilen ve kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantıların 24 Ekim’de sona ermesi planlanıyor.

