BM'den Filistinliler için yardım çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.
BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin gıda, sağlık, ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanması, hızlı altyapı onarımları ve nakit yardımı için acil fona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Şu aşamada acil insani yardım ihtiyaçları için 3 ay boyunca 95 milyon dolar gerektiğini belirten Hastings, Gazze'nin yeniden inşası içinse değerlendirmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.
SUYA ERİŞİM ENGELLENDİ
BM'ye göre Gazze'deki yıkım 800 bin kişinin musluk suyuna sürekli erişimini engelledi. İsrail'in hava saldırılarında 54 okul ve eğitim merkezi, 6 hastane ve 11 sağlık merkezi zarar gördü. Yakıt sıkıntısı ve elektrik şebekesinde meydana gelen hasar Gazze genelinde elektriğe erişimi günde ortalama 4-6 saate düşürdü.
NE OLMUŞTU?
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.
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