BM'den G20 ülkelerine "aşı" çağrısı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu hafta sonu toplanacak G20 ülkelerine Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Caovid-19) salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX'e katılmaları çağrısında bulundu.
Guterres, hafta sonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak sanal G20 Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, G20 ülkelerinin liderlerine seslendi.
G20 ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerin borçlarının ertelenmesini 2021'in sonuna kadar yeniden uzatmaları gerektiğine dikkati çeken Guterres, DSÖ'nün küresel aşı programı için de destek istedi.
"Tüm G20 ülkelerine COVAX'e katılmaya davet ediyorum." diyen Guterres, bu ülkelere küresel aşı ve tedavi programı için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısı da yaptı.
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