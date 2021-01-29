BM'den sosyal medya açıklaması: 'Ellerindeki güçten endişe duyuyoruz'
BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya şirketlerinin gücünün endişe verici olduğunu söyledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya şirketlerinin elindeki gücün endişe verici olduğunu belirterek düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini kaydetti.
BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında Twitter'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yasaklaması sorulan Guterres, "Az sayıda şirkete çok fazla güç verilmiş bir dünyada yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Bu şirketlerin halihazırda elindeki güçten özellikle endişe duyuyorum." dedi.
Sosyal medya şirketlerinin topladığı verilerin sadece reklam şirketlerine satılmakla kalmayıp, davranışların değiştirilmesi ve siyasi anlamda ülkelerin vatandaşlarını kontrol için de kullanılabileceğine dikkati çeken Guterres, düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini ifade etti.
ABD ve Çin'e iklim, ticaret ve teknoloji alanlarında iş birliği ve müzakere çağrısı
ABD ve Çin arasındaki gerginliğe ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, iki ülkeye iklim değişikliği konusunda iş birliği çağrısında bulundu.
Guterres, ticaret ve teknoloji alanında ABD ve Çin arasındaki rekabete ilişkin ise küresel ekonominin korunması ve küresel siber güvenlik için müzakere çağrısı yaptı.
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