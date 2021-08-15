BM'den Taliban'a çağrı: "Sivilleri ve insani yardım çalışanlarını koruyun"

15 Ağustos 2021 Pazar, 15:34

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Afganistan'daki son duruma ilişkin AA'ya değerlendirmede bulundu.

"BM durumu yakından izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyor" diyen Laerke, ülke genelinde görev yapan çok sayıda BM çalışanının tahliyesine ilişkin ise bilgi vermedi.

Laerke, BM çalışanlarının güvenliğinden endişe edip etmediklerine ilişkin "Güvenlik konusunda, BM ve BM dışı insani yardım çalışanları da dahil sivilleri korumak için Taliban ve çatışan tüm tarafların uluslararası yasalara göre yükümlülükleri olduğunu hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.

Afganistan'da Taliban ülkenin tüm sınır kapıları ile başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı.