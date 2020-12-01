BM’nin raporlarını hatırlatan CHP’li Süleyman Bülbül’den gıda krizi açıklaması

01 Aralık 2020 Salı, 15:34

CHP’li Bülbül tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde, Türkiye’nin gıdada ithalata bağlı olduğu ve sağının gıda tedarik zincirlerinde de aksaklıklara neden olduğu belirtildi.

130 MİLYONDAN FAZLA İNSAN AÇLIĞA MAHKUM

Birleşmiş Milletlerin bu konuyla ilgili raporuna değinilen önergede şu ifadelere yer verildi:

“Temmuz ayında yayımlanan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütünün Dünya’da Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu raporunda 2019'da yaklaşık 690 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği tahmin ediliyor. Rapor, dünya genelinde 2020 yılı sonuna kadar 130 milyondan fazla insanın COVID-19 salgını nedeniyle kronik açlığa düşebileceği tahmininde bulunuyor. Yüksek maliyetler ve düşük satın alma gücü, milyarlarca insanın sağlıklı bir şekilde beslenemeyeceği anlamına geliyor.”

35 MİLYON DÖNÜM YOK OLDU

AKP döneminde tarım alanlarının azaldığı vurgulanan önergede, “AKP iktidarı tarafından yaşatılan çevresel tahribatlar, tarım ve mera alanlarının azalmasına neden olurken tarımsal üretimde çiftçilere değil şirketlere verilen desteklerle ülkemiz ithalata bağlı hale geldi. 2002 yılında 41 milyon 196 bin hektar olan tarım arazilerimiz 3.484 bin hektar (35 milyon dönüm) azalarak 2019 yılında 37 milyon 712 bin hektara düştü.2019 yılında toplam 850 bin dekar daha arazi ekilmez oldu. Ülkemizde taze sebze, meyve üretiminde rekolte giderek düşerken, ülkemiz ithalata bağlı halde. Temiz ve güvenilir gıdaya ulaşmak günümüzde neredeyse imkansızken, yaşanan kriz ile birlikte herhangi bir gıdaya ulaşamama ihtimali uzun dönemde ciddi bir kaygıyı beraberinde getirmektedir” denildi.

KOMİSYON KURULMALI

Yerel üretimi arttırmak için yeni tarım politikalarının olması gerektiği belirtilen önergede, “İthal edilen ürünlerin yerel üretici tarafından üretilerek ithalat oranının düşürülmesi; çiftçilere destek olmak için teşviklerin hazırlanması; uzun dönemli olarak bölge bazında gıda ihtiyacının ve gıda güvenliğine yönelik iyileştirmelerin tespit edilmesi; bu kapsamda stratejik planların oluşturulması gerekmektedir” denilerek araştırma komisyonu kurulması talep edildi.