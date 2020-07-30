BM’ye Barış Gücü tepkisi

30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Bakanlıktan yapılan açıklamada BM Güvenlik Konseyi’nin bu kararının örgütün kural ve ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

“Esasen BMBG’nin adadaki mevcudiyeti konusunda Kıbrıs Türk makamlarıyla yasal bir düzenleme yapması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ADİL PAYLAŞIM VURGUSU

Ankara, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın bu karara ilişkin açıklamasının desteklendiğini de kaydedildi. Açıklamada, “BMBG’nin adadaki faaliyetlerinin sadece KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı sayesinde sürdürdüğünü, bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz. Konseyin adadaki iki taraf arasında işbirliğine yönelik çağrılarda bulunurken hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı konusunu işbirliği alanlarından birisi olarak görmezden gelmesi düşündürücüdür” denildi.

BM Genel Sekreteri’nin son BMBG raporunda da işaret edildiği üzere, iki taraf arasında etkin bir işbirliği tesis edilememesinin önündeki temel engelin Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını tanıma, bir başka deyişle eşit ortak olarak kabul etme endişesi olduğu görüşü aktarıldı. Açıklamada, “Rum tarafının bu zihniyeti, adada elli yılı aşkın süredir çözüme dair çabaların akim kalmasının nedenidir” ifadesi yer aldı.