Bob Dylan’dan rekor

02 Temmuz 2020 Perşembe, 02:00

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi sanatçı Bob Dylan son albümü “Rough and Rowdy Ways” ile İngiltere’de müzik listelerinde zirveye yükselerek tarihe geçti. 79 yaşındaki Dylan, İngiltere’de liste başı olan en yaşlı sanatçı unvanını aldı. “Rough and Rowdy ways”, 19 Haziran’da çıkmıştı. Albümde, Dylan’ın geçen aylarda yayımladığı “Murder Most Foul”, “False Prophet” ve “I Contain Multitudes” parçalarıyla birlikte toplamda 10 şarkı bulunuyor. Dylan, 17 dakikalık süresiyle ve ağıtı andıran müziğiyle “Murder Most Foul”da, 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John Ford Kennedy’yi anıyor. Albümün toplam süresi ise 1 saat 10 dakika.

Bob Dylan, kendisinden önce 74 yaşında bu unvanı ele geçiren Paul Simon’ın rekorunu kırdı. Simon 2016’da “Stanger To Stranger” albümüyle zirveye çıkmıştı.

Sanatçının 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bob Dylan’ın “Amerikan müzik geleneğinde yeni şiirsel anlatımlar yarattığı için ödüle uygun görüldüğü” açıklanmıştı. Ödülü Dylan’ın kazanması edebiyat çevrelerinde sürpriz olarak değerlendirildi. Ödülün ilk kez “esasen şarkıcı olarak bilinen” bir isme verildiğine dikkat çekildi.

Ödülü kazandığı açıklandıktan sonra aylarca sessizliğini koruyan Dylan, ödül törenine de gitmemişti. Daha sonra fikrini değiştiren sanatçı, basına kapalı bir şekilde yapılan küçük ve sade bir törenle ödülünü almıştı. Dylan’ın 11 Grammy Ödülü, 1 de Oscar’ı bulunuyor.