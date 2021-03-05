Bob Marley biyografisini Reinaldo Marcus Green yönetecek

05 Mart 2021 Cuma, 00:05

2018 yılında Paramount Pictures, 36 yaşında kanserden dolayı hayatını kaybeden, reggae müziğin efsane ismi Bob Marley‘in hayatını konu alan bir film için hazırlıklara başlamıştı. Ancak geçen üç yıllık süreçte projeyle ilgili yeni bir gelişme kaydedilemedi. Bugün ortaya çıkar bir haber, proje için somut adımlar atıldığını gözler önüne serdi.

FilmLoverss’ın aktardığı habere göre, Paramount Pictures çatısı altında hazırlanacak Bob Marley biyografisini 2018 Sundance Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü’yle dönen “Monsters and Men” filmiyle tanınan, şu sıralar Will Smith’in Serena ve Venus Williams’ın babası Richard Williams’ı canlandırdığı “King Richard”ın çekimleriyle meşgul olan Reinaldo Marcus Green yönetecek.

Reinaldo Marcus Green’in yöneteceği bu filmin yapımcıları arasında Bob Marley’in oğlu Ziggy Marley de yer alacak.