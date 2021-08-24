Bob Ross'un hayatını anlatan Netflix belgeselinin yönetmeni: Arkadaşları röportaj vermekten korkuyordu
Bir dönem TRT'de yayımlanan "Resim Sevinci" programının yıldızı Bob Ross'u konu alacak belgesel 25 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak. Ross'un hayatını ekranlara getirecek belgesel, ressamın ününe rağmen yaşadığı sıkıntıları ekranlara getirecek. Son olarak Netflix belgeselinin yönetmeni, yapıma dair detayları paylaştı.
Netflix'te yayımlanacak olan Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs (Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed) belgeselinin yönetmeni Joshua Rofé, ressamın arkadaşlarının röportaj vermekten korktuğunu açıkladı.
Independent Türkçe'nin Entertainment Weekly'nin haberinden aktardığına göre, belgesel; 1995'te lenf bezi kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ross'un oğluyla resim malzemeleri pazarında güçlü bir aktör olan Bob Ross Inc.'in sahipleri arasındaki hukuki savaşın detaylarını inceliyor.
Projenin yapımcıları Melissa McCarthy ve Ben Falcone'yle birlikte çalışan Rofé şunları söyledi:
"Bob'u tanıyan ve onunla çalışanlara ulaşmaya başladık ve bu süreçte iki şey gerçekten netleşti. Birncisi Bob'ı sevmeleri, ikincisi onun hakkında alenen konuşmaktan korkmalarıydı."
Ross hakkında bilgi bulmakta epey güçlük çektiklerini belirten Rofé ressamın hayatına yönelik sır perdesinin kendisini belgeseli hazırlamaya daha çok motive ettiğini ifade etti.
"ONUN HAKKINDA KONUŞMAKTAN KORKANLAR VAR"
"Ölümünün üstünden geçen bunca yıl sonra onun hakkında konuşmaktan korkan, onu seven kişiler var. Bunun ilginç bir hikaye yaratacağına dair hiçbir şüphe olmadığını hissettim. İlk telefon görüşmelerinde yasal misillemelere yönelik endişe söz konusuydu ve bunlar açıkçası hikayenin kilit parçaları."
Öte yandan Nick Schager, The Daily Beast'te kaleme aldığı yazıda pek çok kişiye resim yapma konusunda ilham veren Ross'un hayatının epey karmaşık olduğuna değiniyor.
Bob Ross'un, Annette ve Walt Kowalski çiftiyle tanıştıktan sonra PBS'te 1983'ten 1994'e kadar yayımlanan Resim Sevinci (The Joy of Painting) programını yapmaya başladığını belirten Schager, çiftin Ross'un başına sonrasında epey çorap ördüğünü belirtiyor. Söz konusu program Türkiye'de TRT 2'de 1993'ten itibaren yayımlanmaya başlamıştı.
Ross'un ün kazanmasında pay sahibi olduğu ifade edilen Kowalski çifti ressamın ölümünün ardından Bob Ross Inc şirketini yönetmeye başladı.
Schager, belgeselde pek çok kişinin konuşmaktan çekinmesinin gerekçesinin Kowalski çiftinin mahkemeye başvurma alışkanlığı olduğunu söylüyor.
İddiaya göre çift Ross ölmeden önce ressamın haklarını elde etmek için çok fazla uğraş verdi.
Decider'ın bildirdiğine göreyse Ross'un oğlu Steve Ross ölmeden önce babasının Kowalski çiftine atıfla, "İsmimi çalmaya çalışıyorlar" dediğini belirtiyor. Ross'un ailesinin ressamın mirasından faydalanamadığı ifade ediliyor.
Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs 25 Ağustos'ta Netflix'te yayımlanacak.
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