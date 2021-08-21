Ressam Bob Ross'un hayat hikayesi belgesel oldu
TRT'de yayımlanan "Resim Sevinci" programıyla Türkiye'de tanınan, kıvırcık saçlarıyla hatırlanan Bob Ross’un hayat hikayesi belgesel oldu. Yapım, dijital yayın platformu Netflix üzerinden yayımlanacak.
Bir döneme damga vuran ve TRT ekranlarında yayımlanan "Resim Sevinci" programıyla Türkiye'de de tanınan Bob Ross’un hayat hikayesi belgesel oldu.
'İsteyen herkese resim çizmeyi öğretebileceği' sloganıyla yola çıkan Bob Ross, TRT’de yayınlanan 'Resim Sevinci' programına 1983'de başlamıştı.
Türkiye’de yayımlanan programıyla tanınan Ross'un hayat hikâyesini anlatacak olan "Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs” adlı belgesel, Netflix’te yayımlanacak.
İLK TANITIM YAYIMLANDI
25 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak olan belgeselden ilk tanıtım yayınlandı.
Joshua Rofe’nin yönettiği belgeselin yapımcılığını ise komedyen Melissa McCarthy, Ben Falcone, Divya D’Souza ve Steven Berger üstleniyor.
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