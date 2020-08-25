Bodrum açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken motor arızası nedeniyle sürüklenen botta bulunan 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.30 sıralarında Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi ulaştı.
Harekete geçen ekipler, bölgeye giderek lastik bottaki 21 kaçak göçmeni kurtardı. Bodrum Limanı'na getirilen 21 göçmenin kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.
Video Haberler
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!
- Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi
- Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
- Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu
- Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi