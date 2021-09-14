Bodrum, dünyanın en iyi 25 turizm destinasyonundan biri oldu

14 Eylül 2021 Salı, 15:03

Bu yılki “Dünyanın En İyileri" anketi, COVID-19 kısıtlamalarını kaldırmasıyla 11 Ocak-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında oylamaya açıldı. Ankete katılan okurlar, şehirlere gezginleri çeken sebepler, kültürel miraslar, destinasyonların dünyanın doğal harikalarına olan yakınlığı, tesisler ve restoranlar gibi konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulundular. “Dünyanın En İyileri” anketi ile birlikte aynı zamanda katılımcıların seyahat deneyimlerini değerlendirmeleri, en iyi şehirler, adalar, yolcu gemileri, kaplıcalar, havayolları gibi daha pek çok başlıkta görüşlerini paylaşmaları istendi.

Yapılan oylamada, şehirlerin görülecek yerlerine, önemli rotalarına, kültürüne, mutfağına, insanlarının güler yüzlü iletişimine ve alışveriş olanaklarına göre derecelendirildi. Dünyanın en iyisi ödüllerinde bu yıl İstanbul 3. sırada, Bodrum ise 16. sırada yer aldı.

Travel & Leisure Dergisi tarafından düzenlenen ve turizm alanında referans değer taşıyan çalışmada listeye giren diğer destinasyonlar ise şu şekilde:

San Miguel de Allende, Mexico – skor: 93.54

??Udaipur, India – skor: 91.63

Istanbul – skor: 91.32

Ubud, Indonesia – skor: 91.25

Kyoto, Japan –(Dünyanın En İyisi Ödülleri)onur ödülü - skor: 90.94

Florence-( Dünyanın En İyisi Ödülleri)onur ödülü - skor: 90.48

Mexico City – skor: 90.23

Oaxaca, Mexico – skor: 90.22

Chiang Mai, Thailand – skor: 90.06

Bangkok – skor: 89.81

Taipei – skor: 89.62

Kraków, Poland – skor: 89.39

Luang Prabang, Laos – skor: 89.29

Rome – WBA (Dünyanın En İyisi Ödülleri) Onur Listesi ödülü sahibi – skor: 88.88

San Sebastián, Spain – skor: 88.87

Bodrum, Turkey – skor: 88.82

Jaipur, India – skor: 88.68

Charleston, South Carolina – skor: 88.61

Tokyo – skor: 88.59

Cape Town – skor: 88.55

Trieste, Italy – skor: 88.54

Ljubljana, Slovenia – skor: 88.47

Seoul – skor: 88.00

Antigua Guatemala, Guatemala – skor: 87.97

Porto, Portugal – skor: 87.79