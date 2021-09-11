Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri başlıyor

11 Eylül 2021 Cumartesi, 18:28

‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri’ 13 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Yazar, sinema emekçisi ve edebiyatçıların katılımı ile düzenlenecek etkinlikler Turgutreis ve Umurça Parkı’nda gerçekleştirilecek.

EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ GERÇEKLEŞECEK

13 Eylül’de Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde Latife Tekin’in ‘Edebiyat Üzerine' söyleşisi ile başlayacak olan etkinlikler, iki hafta boyunca Umurça Park’ta düzenlenecek atölye ve söyleşilerle devam edecek. Haydar Ergülen ve Altay Öktem şiir, Barış İnce yazı, Doğa Kılcıoğlu sinema atölyelerinde sanatseverlerle buluşacak. Atölyeler 20 kişilik kontenjanla sınırlı tutulurken, halka açık söyleşilerde ise Latife Tekin dışında Ercan Kesal, Barış İnce, Şükrü Erbaş ve Zülfü Livaneli edebiyat ve sinema üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.

Atölyeler, Bodrum Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak iletişim hattı üzerinden yapılacak başvurulardan ilk 20 katılımcı ile yapılacak. Söyleşi ve atölyelere katılan herkese ‘Edebiyat Atölyesi Dergisi’ hediye edilecek. (