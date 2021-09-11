Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri başlıyor
Bodrum Belediyesi ile Edebiyat Atölyesi Dergisi iş birliği ile 13 Eylül-2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri’ 13 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Yazar, sinema emekçisi ve edebiyatçıların katılımı ile düzenlenecek etkinlikler Turgutreis ve Umurça Parkı’nda gerçekleştirilecek.
EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ GERÇEKLEŞECEK
13 Eylül’de Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde Latife Tekin’in ‘Edebiyat Üzerine' söyleşisi ile başlayacak olan etkinlikler, iki hafta boyunca Umurça Park’ta düzenlenecek atölye ve söyleşilerle devam edecek. Haydar Ergülen ve Altay Öktem şiir, Barış İnce yazı, Doğa Kılcıoğlu sinema atölyelerinde sanatseverlerle buluşacak. Atölyeler 20 kişilik kontenjanla sınırlı tutulurken, halka açık söyleşilerde ise Latife Tekin dışında Ercan Kesal, Barış İnce, Şükrü Erbaş ve Zülfü Livaneli edebiyat ve sinema üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.
Atölyeler, Bodrum Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak iletişim hattı üzerinden yapılacak başvurulardan ilk 20 katılımcı ile yapılacak. Söyleşi ve atölyelere katılan herkese ‘Edebiyat Atölyesi Dergisi’ hediye edilecek. (
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Canlı yayında gergin anlar
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Muğla Datça'da deprem
- Arınç'tan Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- İttifakları harekete geçirecek sonuç
- Emekli generallerin rütbeleri söküldü