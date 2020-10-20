Bodrum fotoğrafını paylaşan Çakmaktaş'tan, işkence açıklaması

20 Ekim 2020 Salı, 10:27

Kamuoyunda infaz indirim yasası olarak bilinen düzenlemeyle cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, Emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken ve eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Muğla’nın Bodrum ilçesindeki buluşmasının fotoğrafını paylaşması ile gündeme gelen Üzeyir Çakmaktaş, yazılı açıklama yaptı.

Çakmaktaş, gazetemizin gündeme getirdiği, Nurullah Tevfik Ağansoy’un “itiraflarında” yer alan 12 Eylül döneminde devrimci gençlere ‘işkence yaptığı’ haberinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederken, “Yapılan iftiradır, yalan haberdir, itibar suikastıdır; solcuları kekleyerek, solculardan geçinen iğrenç bir yayın anlayışıdır. Konuyu en kısa zamanda yargıya taşıyacağım” dedi.

Çakmaktaş, Twitter’den paylaşılan fotoğrafla ilgili ise şunları belirtti:

“Üç gün önce bir Twitter hesabından görerek, beğenerek paylaştığım değerli abim Alaattin Çakıcı ve bu ülkenin gerçek değerleri, kahramanları Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken’in bir arada olduğu fotoğraf bir anda Türkiye gündeminde lehte-aleyhte yankı uyandırdı. Fotoğrafı ilk paylaşan ben değildim, ancak medya ve sosyal medya benim paylaşımımı esas alarak servis ettiler.”











