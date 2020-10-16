Çakıcı, Ağar, Eken, Alan bir araya geldi

16 Ekim 2020 Cuma, 17:43

Emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar birlikte 'fotoğraf' verdi.



Bodrum Yalıkavak Marina'da bir araya gelen dört ismin birlikte verdiği fotoğrafı, Çakıcı'nın yakın dostlarından Üzeyir Çakmaktaş Twitter hesabından paylaştı.

Çakmaktaş paylaşımında "Türk Devleti ilelebet varolsun diye her zorluk ve meşakkati gögüsleyen,zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız:Alaattin Çakicı,Mehmet Ağar,Engin Alan,Korkut Eken." diye yazdı.