Bodrum nüfusu pandemiyle 3’e katlandı; Hedef 12 ay turizm, 5 milyar dolar gelir

05 Şubat 2021 Cuma, 12:11

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum nüfusu, alt yapı yatırımları, turizm yatırımları ile ilgili son durumu açıkladı. Aras, kentte yapımı devam eden ve yeni başlanan yatırımların toplam tutarının 10 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Bodrum'un kaderini değiştirmek için çalıştıklarını anlatan Aras, "Altyapı sorunu çözmek için ciddi anlamda çalışıyoruz. Atık su, sel baskınları, trafik ve eksik hizmet gibi altyapı problemlerini bir yıl içinde gündemimizden çıkaracağız. Bodrum'un artık bu problemlerle anılmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 750 milyon lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 250 milyon liralık altyapı yatırımının bulunduğunu dile getiren Aras, devlet hastanesinin ve spor salonları yapımının sürdüğünü, Yalıkavak yolunun ihalesinin yakında yapılacağını, sadece özel sektörün değil kamunun da Bodrum'da önemli yatırımlarının sürdüğünü anlattı.

SALGIN NEDENİYLE KIŞIN GERİ DÖNÜŞ YAŞANMADI

Bodrum’a ilginin arttığını hem yatırımlardan hem de nüfus artışından gördüklerini belirten Aras, nüfusun pandemiyle birlikte neredeyse 3’e katlandığını, salgın nedeniyle yaşayan nüfusun 540 bin civarında olduğunu dile getirdi.

Aras, 6 ay önce ‘Bodrum'da yaşıyorsan nüfusunu Bodrum'a al’ kampanyası başlattıklarını anımsatarak, "Çünkü 176 bin resmi nüfusumuz ancak yaşayan sayısı 400-450 bin arasında. Salgın nedeniyle zaten bu yıl kışın da geri dönüş olmadı ve rakamlarda 540 binlere yaklaştı. Nüfus kaydının buraya alınması hem gelirimizi hem de ilçemizdeki kadroların artmasını sağlayacak, vergi gelirlerini yükseltecek. Kampanya sonrası nüfusumuz 2020 sonu itibarıyla 5 bin kişi artarak 181 bin 500’e yükseldi” diye konuştu.

"SİYASET YAPMIYORUZ, BODRUM'UN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ahmet Aras, şu anda Bodrum'da değişimi yönettiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu değişimi yönetirken tek başımıza değiliz. Devletimizle, hükümetimizle, valiliğimizle, büyükşehir belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve halkımızla bu değişimi yönetiyoruz. Turizm, denizcilik, inşaat ve benzeri sektörlerle bu değişimi yönetiyoruz. Şu anda Bodrum'da çok cazip bir yatırım ortamı var. Bu turizm, denizcilik, ulaştırma, teknolojik, spor, yenilenebilir enerji, tarım ile ilgili ciddi bir cazibe var. Bütün bu yatırımları yönetmek zorundayız. Bu sayede Bodrum hak ettiği değeri bulacak."

Aras, yatırımları ve Bodrum'da dönüşümü yönetirken tamamen uzlaşı üzerine hareket ettiklerini vurguladı ve hiçbir şekilde siyaset yapmadıklarını, tamamen Bodrum'un geleceğini dizayn etmek için çalıştıklarını anlattı.

"BODRUM'DA ŞU ANDA TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ YATIRIM TALEBİ VAR"

Belediye Başkanı Aras, turizm ve hizmet sektörünün Bodrum'un en önemli gelir kaynağı olduğunu belirterek, geçen yıl 2019'a göre turizmde yüzde 74 kayıp yaşadıklarını, hizmet sektöründe kaybın buna paralel olduğunu söyledi.

Ancak enseyi karartmadıklarını, bu kayıpları atlatabileceklerini dile getiren Aras, şu anda bile kısıtlamalar olmasa mevcut nüfusla Bodrum'da çarkların rahat dönebileceğini bildirdi.

Aras, Bodrum'da önemli yatırımların geldiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Yatırımın Bodrum'a, tarihimize, dokumuza, kentimize uygun mu ona bakıyoruz. Kentimize değer katan yatırımları onaylıyor, sadece para kazanma amaçlı yatırımlara izin vermiyoruz. Bodrum Belediyesi artık bir yol geçen hanı değil bir iradedir. Dükkan açan da inşaat yapan da büyük yatırımcı da belediyeye soracak. Bodrum'un sunduğu katma değerden Bodrumlu da faydalanacak. Şu anda salgına rağmen Bodrum'da devam eden ve yapımına yeni başlanan yatırım tutarı 10 milyar dolar. Tarihte görülmemiş bir yatırım tutarı. Buna altyapıdan turizme, otellerden hastaneye, spor salonlarından okullara kadar tüm yatırımlar dahil. Turizmde çok önemli markalar Bodrum'a geliyor."

“BODRUM, TÜRKİYE'NİN DAVOS'U OLACAK”

Aras, turizmde nisandan itibaren rahatlama olacağını ve sezonunun başlayacağını öngördüklerini belirterek, "Bugüne kadar Avrupa'dan ciddi turist aldık. Turizm pazarlarımızda da çeşitlilik sağlamak için girişimlere başladık. Rusya ve Ukrayna pazarına şu anda çok önem veriyoruz" dedi.

Bodrum'u Türkiye'nin Davos'u yapmak istediklerinin altını çizen Başkan Aras, ilçede kongre, fuar ve toplantılar yapacaklarını söyledi.

Aras, "Bodrum, Türkiye'nin Davos'u olacak. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan bu konuda ciddi yatırım talebi var. Bu nedenle hem biz fuar merkezi yapıyoruz hem de çok büyük bir yabancı yatırım olacak bu konuda. Bodrum'u Türkiye'nin Davos'u yapmak için çok kararlıyız" açıklamasında bulundu.

TURİZMDE ÇEŞİTLİLİKLE HEDEF: 2,5 MİLYON TURİST, 5 MİLYAR DOLAR GELİR

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da turizmi çeşitlendirmek ve bu işten 12 ay para kazanmak istediklerini ifade ederek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Uçaktan in otele gel tatil yap ve otelden çık git modelini istemiyoruz. Turizmi çeşitlendirmek için öncelikle Bodrum'un eşsiz doğasını, binlerce yıllık tarihini ve kültürel varlıklarını, 3 bin 500 yıllık medeniyetleri ortaya çıkarmak zorundayız. Buranın iklimi eşsizdir. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerdeyiz. Yazın ve kışın kuzey rüzgarları sayesinde çok rahatız. Üçüncü olarak gastronomiyi önemsiyoruz. Bodrum'da inanılmaz bir mutfak zenginliği var. İlçemizin 100 çeşit otu bulunuyor. Aynı zamanda tarım turizmiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Burasının pazarlarında, otellerinde Bodrum'da üretilen ürünler bulunacak."

Aras, spor turizmi konusunda da çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Bodrum turizmini gastronomi, tarım, sağlık, doğa, spor ve kongre alanlarında çeşitlendirerek 1,5 milyona yaklaşan yabancı turist sayısını 2,5 milyona, turizm gelirini de 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Salon ve su sporları, yelken, golf, futbol kampı ve benzeri alanlarda yatırımların sürdüğünü dile getiren Aras, sağlıkta da yatırımların bulunduğunu, sağlık ve spor turizminde de iddialı konuma geleceklerini bildirdi.

“BODRUM'A 3 YILDA 10 MÜZE KAZANDIRACAĞIZ”

Aras, Bodrum'da bir sünger müzesinin bulunmadığını, halbuki Bodrum'da yıllarca süngercilikle uğraşan insanların bulunduğunu ifade ederek müze çalışmalarının olduğuna dikkat çekti. Aras, "İlçemizin değirmenleri çok meşhurdu. Gümbet değirmenlerini restore edip turizme kazandıracağız. Antik Halikarnas'ın bütün ayaktaki varlıklarını turizmle buluşturacağız. Biz belediye olarak kazılara başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Muğla Valiliğimiz destek veriyor. 3 yılda Bodrum'a 10 müze kazandıracağız. Artık Bodrum'un kültür sanatla, edebiyatla anılmasını istiyoruz” dedi.