Bodrum Şehir Tiyatrosu açık hava oyunları ile seyirciyle buluşacak

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:23

Nurol Kültür Merkezi’nde Bodrum Belediye Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin ve tiyatro sanatçıları ile bir araya gelen Başkan Ahmet Aras, kısıtlamalar nedeniyle oyunlarını sahneye koyamayan ancak çalışmalarını aralıksız sürdüren usta oyuncularla ileriye yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Bodrum Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, yeni oyunları ‘Uçurtmanın Kuyruğu’ adlı oyunu ancak iki kez oynayabildiklerini belirterek, “Sadece maddi yanı ile değil; yaşam sebebimiz olan sahne ve seyircimizden uzak olmak tüm sanatçıları, oyuncuları, müzisyenleri çok etkiledi. Ama biz hala buradayız. Yeni oyunlarımızın provalarını yapıyoruz. Eğer Türkiye genelinde bir terslik olmazsa Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında açık havada mutlaka tiyatro severlerimizle buluşmak istiyoruz.” dedi.

Başkan Ahmet Aras, Belediye Şehir Tiyatrosu ekibinden projeleri dinledikten sonra şunları söyledi:

“Kötü bir süreç geçirdik hep beraber. Umarım bu süreci de yine hep beraber telafi edeceğiz. Elimizden gelen desteği yine vermeye devam edeceğiz. Maalesef bu süreçten sanatın ve sanatçıların nasıl etkilendikleri biliyoruz. Ege’nin ilk belediye şehir tiyatrosuna sahip olmaktan, böylesine usta bir ekiple bir arada olmaktan gurur duyuyoruz.“ dedi.

Başkan Aras, tiyatro sanatçıları ile birlikte Nurol Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunarak eksikleri yerinde tespit etti.