Bodrum sutopunda Süper Lig'de
Yarımada Su Sporları Kulübü'nün büyük erkekler takımı, 6 takımlı Türkiye Su Topu 1'inci Ligi’nde 2020-2021 sezonunda şampiyon oldu.
Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü'nün büyük erkekler takımı, 6 takımlı Türkiye Su Topu 1'inci Ligi’nde 2020-2021 sezonunda şampiyon oldu.
Ligde toplam 10 maça çıkarak son sınavında Buca Belediyesi Ataşehir Ataspor’u da mağlup eden Bodrum ekibi, sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Yarımada Su Sporları Kulübü, önümüzdeki sezon Su Topu Süper Ligi'nde mücadele edecek.
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