Bodrum’a 14 saatte 7 bin 980 araç giriş yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesine normalleşme sürecinin başladığı gece yarısından saat 14.00'e kadar, 7 bin 980 araç giriş yaptı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik Türkiye'de 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girildi. Bu kapsamda bugün itibariyle kafeler, restoranlar, plajlar ve oteller açıldı, şehirlerarası seyahat kısıtlaması 81 ilde kaldırıldı.
Şehirlerarası seyahat izninin kalmasıyla birlikte, gözler ülkenin gözde tatil beldelerine çevrildi. Dünyaca ünlü turizm merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesi, bugün itibariyle konuklarını ağırlamaya başladı. Kent girişinde trafik yoğunluğu oluşurken, uygulama noktalarında denetim yapıldı.
Polis ve jandarma ekipleri araçları tek tek durdurarak tatilcilerin ateşini ölçtü. Öte yandan yolcuların maske takıp takmadıkları da kontrol edildi.
Yetkililer, Bodrum'a gece yarısından sonra 7 bin 980 aracın giriş yaptığını açıkladı.
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