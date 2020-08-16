Bodrum'a 36 saat su verilemeyecek

16 Ağustos 2020 Pazar, 12:49

Bodrum yarımadasının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester' olması sorunlara neden oldu.

İsale hattında çeşitli yerlerinde, 9 yılda irili ufaklı 3 bine yakın patlama meydana geldi. Son olarak isale hattının Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki 1000'lik boru, dün saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. İsale hattında daha önce yaşanan patlamalarda olduğu gibi tonlarca içme suyu boşa aktı. Dere gibi akan sular İzmir-Bodrum karayoluna inerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Patlama nedeniyle yolun bir kısmı da çöktü. Yaşanan patlama sonrası sular kesilirken, gerekli bakım onarım çalışmaları nedeniyle 36 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Bodrum'un su kaynakları ve taşkınları ile ilgili yıllardır çalışmalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Geyik Barajı’ndan ve ilave üç içme suyu kuyusundan gelen sular, Güvercinlik Mahallesi’nde arıtıldıktan sonra Torba'daki depoya geliyor. Dünkü patlamanın da bu deponun çıkışında ve daha evvel yüzlerce patlama nedeniyle büyük bir kısmı çelik boruyla değiştirilen hat üzerinde meydana geldi. Patlamanın, değiştirilmeyen CTP (Cam Elyaf Takviyeli) boru kısmında meydana geldiğini öğrendik. Su, Torba'daki depodan sonra iki hat ile Bodrum yarımadasına dağılmakta. Birinci hat Yalı Mahallesi tarafına giderken ikinci ve asıl hat ise Bodrum ilçe merkezi ile Konacık, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göktürkbükü mahalleri üzerinden bir çember çizip, Torba'daki depoya bağlanıyor. Patlamanın depo çıkışında meydana gelmesi nedeniyle Bodrum başka bir patlama olmazsa onarım gerçekleşinceye kadar en az 36 saat susuz kalacaktır" dedi.



