Bodrum'da 'Açık Atölye Günleri' başladı

24 Haziran 2021 Perşembe, 14:31

Sanatçı ile sanatsever arasındaki ilişkiyi geliştirmek hedefiyle, organize edilen Bodrum Açık Atölye Günleri (BAAG) başladı. Bodrum Belediyesi’nin de desteklediği atölyelerin açılışına Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Atölyelerin açılışında konuşan Başkan Aras, “Proje bana geldiğinde çok heyecanlandım. Ben Bodrum’un hep kültür ve sanatla yoğrulması ve o şekilde anılması gerektiğine inandım. Sizlerin de desteğiyle Bodrum’u kültür ve sanat kenti yapma yolunda çok önemli işler yapıyoruz. Bu projede yer alan sanatçılarımıza minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum, çok değerli sanatçılar bizlere evlerini ve çalışma ortamlarını açtılar” dedi. Bodrum’da kültür ve sanat yaşamına emek veren çok değerli isimler olduğunu hatırlatan Başkan Aras, “Bodrum bu konuda çok zengin. Bu alanda yapılan işleri, münferit çabalar olmaktan çıkarıp Bodrum’un kimliği olarak lanse etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Bodrum’un her köşesinden sanat fışkırıyor” ifadelerini kullandı.

"SANATIN İYİLEŞTİRME GÜCÜ HERKESE ÇOK İYİ GELECEK’"

Her sanatçıdan bir eserin sergilendiği açılışın ardından, Ressam Devrim Erbil sanatseverlere Bodrum’a bir müze kazandırma hayalinin olduğu müjdesini verdi. Atölyeleri organize eden ART Melek girişimi kurucularından Senem Öncüler Çetin, “Aklımıza böyle bir fikir düştüğünde bunu proje haline getirip Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a sunduk. Başkanımız projeyi çok beğendi ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olacaklarını belirtti. Sanatçılarımızın da bu buluşmaya gönüllü olmasıyla birlikte proje tahmin ettiğimizden çok daha iyi ilerledi. Sanatseverlerin de büyük bir ilgisi var, sanatın iyileştirme gücü pandemi sonrası herkese çok iyi gelecek. Organizasyon sonrasında toplanıp bu etkinliği genişletmenin ve yılda birkaç defa düzenlemenin yollarını konuşacağız. Bu süreçte sanatla ilgili Bodrum’a kalıcı neler bırakabiliriz, sanat öğrencilerimize hangi imkanları sağlayabiliriz gibi konularda da çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Bodrum’da ilk kez düzenlenen ve gönüllülük esasıyla hayata geçirilen Bodrum Açık Atölye Günleri’nin amacı; sanat ve sanatçı ile yakın olmak, öğrenme hevesinde olan herkese sanat eserinin üretim sürecini deneyimletmek ve her yıl yineleyerek Bodrum'un kültür sanat turizmini zenginleştirmek… Bu organizasyon ile birlikte sanatseverler; sanatçıların atölyesine giderek onları çalışırken izleyebilme, yaratım sürecine katılabilme, sanatçılar ile sohbet edebilme, birlikte atölye çalışması gerçekleştirebilme veya eser satın alınabilme imkanına sahip oluyor. Sanatseverlerin yapması gereken tek şey, 23-26 Haziran tarihleri arasında 16.00 ile 19.00 saatleri arasında belirledikleri atölyelere katılmak.

Yarımadanın farklı lokasyonlarındaki sürecek atölyeler dışında, sanat tarihçileri ile atölye turları ve söyleşiler gibi farklı etkinlikler de organize edilecek. Etkinliklerle ilgili detayları Bodrum Açık Atölye Günleri’ne ait sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.