Bodrum'da dayanışma zamanı

16 Aralık 2020 Çarşamba, 09:59

Bodrum Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında yapılan kısıtlamalardan dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlara bir nebze olsun destek olabilmek için harekete geçti. “Şimdi Dayanışma Zamanı” diyen Belediye, bu dönemde faaliyetlerini durduran esnafa, gelirini ve işini kaybeden vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatacak. Sosyal belediyecilik kampanyaları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve iyilikseverler bir araya getirilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla hazırlanan çalışma kapsamında; Bodrum’da gelirini kaybettiği için su ve elektrik faturaları ile kirasını ödeyemeyen vatandaşlara destek olunacak. Buna göre; faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahipleri Belediyenin 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru yapabilecek. Yardımda bulunmak isteyenler ise Belediyeye başvurarak faturaların istediği kadarlık kısmını ödeyebilecek. Aynı uygulama, ev kirasını ödeyemeyen vatandaşlar için de geçerli olacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan kampanyalardan biri de yakacak yardımında bulunmak isteyen vatandaşların talebiyle oluşturuldu. Bununla da odun alamayan ihtiyaç sahipleri için ‘askıya odun’ bırakılması hedefleniyor.

"Paylaşmak Isıtır" diyen Bodrum Belediyesi, Belediye Gıda A.Ş. bünyesindeki Çarşı ve Tepecik Kafelerde de hafta içi her gün 16.00-18.00 saatleri arasında sıcak çorba ikramı uygulamasını başlattı.

BELEDİYE ESNAFA DA DESTEK OLACAK

Bodrum Belediye Başkanı, pandemi sürecinde faaliyetleri durdurulan işyerleri ve tek-çift stant uygulaması nedeniyle sürekli tezgah açamayacak olan pazaryeri esnafına destek olmak amacıyla bir kampanya daha başlattı. Buna göre esnaflar, dilekçe ile Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapmaları halinde, işyerlerinin kapalı kaldığı süre için Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti ödemeyecek.

İl Hıfzısıhha Kurulu kararları uyarınca pazaryerlerinde uygulanan tek-çift stant uygulaması gereği bazı günlerde stant kuramayan pazar esnafına da faaliyette bulunamadığı güne ait işgaliye bedeli ile Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti tahakkuk ettirilmeyecek.

ARAS: “ALAN EL, VEREN ELİ GÖRMEYECEK”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Salgınla mücadele tedbirleri nedeniyle hayatın ve ekonominin durma noktasına geldiği bu günlerde, Bodrum’da ihtiyaç sahibi bir kişi bile kalmasın istiyoruz. Ailelere, çocuklarımıza ve çaresizlik hisseden vatandaşlarımıza sahip çıkmak ve bu süreci hiç kimseyi geride bırakmadan atlatmak adına belediye olarak hem üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız, hem de bizi her gün arayarak ‘paylaşmak’ istediğini belirten yurttaşlarımızla ihtiyaç sahiplerini buluşturacağız. Dileyen vatandaşımız bir ailenin su ya da elektrik faturasını ödeyebilir, bir diğer aileye kira yardımında bulunabilir. Bu destekler, değerlendirmesi yapılmış gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardımsever vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı, alan elin veren eli görmediği bu dayanışma çağrımıza katılmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

İhtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü olan Bodrum Belediyesinin dayanışma çağrısına yanıt vermek isteyenler belediyenin sosyal medya hesapları yanı sıra 444048 numaralı telefon hattından ulaşılabilirler.