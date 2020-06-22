Bodrum'da deniz hasreti sona eren yelkenciler antrenmanlara başladı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 13:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirler kapsamında 3 ay denizden uzak kalan yelkenciler, tekrar denize açılmanın mutluluğunu yaşadıkları "yeni normal" olarak adlandırılan süreçte antrenmanlara başladı.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) 13 Mart'taki duyurusu ile federasyonun 2020 faaliyet programı ve tüm il programlarında yer alan yurt içi yarış, eğitim ve diğer faaliyetler durdurulmuştu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle denizden uzak kalan yelkenciler, "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan kısıtlamaların esnetildiği süreçle birlikte gerekli tedbirleri alıp yeniden denizle buluştu. Türkiye'de yelken sporunun önemli merkezlerden Bodrum'da, optimist ve laser sınıfında lisanslı sporcular, antrenmanlara çıkarak form tutmaya başladı.

Maskelerini takıp yelken kıyafetleri ile kulüplerine gelen sporcular, ateşleri ölçülüp el dezenfektan ünitelerinde ellerini dezenfekte ederek girdikleri eğitim alanında, teknelerini hazırlayıp denize açılıyor. Yelkenciler, antrenman sonunda teknelerini karaya çekip maskelerini takıyor.

Dışarıdan vatandaşlarla bir araya gelmemeleri için "sosyal izalosyon" alanları oluşturulan kulüplerde, 18 yaş altındaki sporcular ise antrenmanlara aileleriyle geliyor.