"Bodrum'da doğa kazanacak"

28 Ekim 2020 Çarşamba, 11:11

Turizm sezonun sona erdiği Bodrum’un eşsiz güzellikteki kıyı ve koylarında Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle temizlik çalışmaları devam ediyor. Bodrum Belediyesi'nin öncülüğünde, "Mis Gibi 1 Bodrum" çevre gönüllülerinin desteği ile önceki gün Gümbet Koy'unda gerçekleşen temizlik etkinliğine Sertap Erener ile Yonca Evcimik de katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tayfun Yılmaz, Miss Gibi 1 Bodrum Grubu üyeleri, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri ekiplerinin hazır bulunduğu etkinlikte, kıyıdan torbalar dolusu çöp toplandı.

Çevre bilincinin oluşması ve doğaya bırakılan çöpler konusunda farknıdalık yaratılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik öncesinde bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediyesi’nin Türkiye’deki bin 392 belediye içinde en çok çöp çıkaran 52’nci belediye olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Tüm Yarımada genelinde, günlük üretilen çöp miktarı yaklaşık 410 ton. Bu çöpün toplanması için 350 personelimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemlerinde bu miktar 320 ton civarındaydı. BU konuda duyarlılığı ortaya koymak ve insanlarda farkındalık geliştirmek adına böyle bir temizlik hareketi düzenledik. Bodrum, Türkiye’nin en güzel kentlerinden biri. Nerede olursak olalım, çöpümüzü doğaya bırakmayalım. Bu konuda bize destek veren Mis Gibi 1 Bodrum ekibine ve değerli sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

Mis Gibi 1 Bodrum Grubu organizatörlerinden Safiye Özuygun ise "Bu yaptığımız iş tabii ki çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diye, ama vatandaşlar olarak bize çok büyük görev düşüyor. Belediyemizi desteklemek için herkesin yapacağı bir şey var, herkes her gün bir torba çöp toplasa Bodrum tertemiz olur" dedi.

Sezon içinde Bodrum’un en çok misafir ağırladığı koylardan biri olan Gümbet’te ellerinde çöp torbaları ile temizlik yapan gönüllüler, sigara izmaritinden, pet şişelere, plastik atıklardan alkol şişelerine kadar pek çok çeşitte atık topladı.

“BİZ TOPLARIZ AMA YARIN YİNE AYNI OLACAK”

İnsanların küçük yaştan çevre bilinci ve doğa sevgisiyle yetiştirilmesi gerektiğini savunan Sertap Erener yaptığı açıklamada, " Biz toplarız ama yarın burası yine aynı böyle olacak. Bu da devlet yaptırımlarıyla olacak. Tek başımıza sivil toplum buraları temizler ama insanların bilinçlenmesi için ta küçücükken aileden, ilkokuldan başlayan doğayı nasıl korumalıyız, dünya nasıl kirleniyor, onlara nasıl bir dünya bırakmalıyız tadından dersler gerekiyor. Ama bu bir tek Türkiye içinde değil dünya için geçerli" diye konuştu.

Nüfus kaydını Bodrum'a aldıran ve tam bir Bodrumlu olan sanatçı Yonca Evcimik de çöp atanların bilinçli ve eğitimli insanlar olmadığını savunarak “Biz bireysel olarak insanları uyarıyoruz ancak genel anlamda bir eğitim sorunu var. Oysa başka Bodrum yok” ifadelerini kullandı.

Gümbet Koyu boyunca yaklaşık iki saat süren etkinlikte toplanan onlarca poşet atık, Bodrum Belediyesi’ne ait araçlarla bölgeden alınarak geri dönüşüm merkezine götürüldü.